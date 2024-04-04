إسرائیل تقتل ٤ أطفال کل ساعة فی غزة

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، إن ما يزيد على ١٤٣٥٠ شهيداً من الأطفال يشكلون ٤٤% من إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة، كما شكل كل من النساء والأطفال ما نسبته ٧٠% من المفقودين في قطاع غزة، نتيجة العدوان، والبالغ عددهم ٧٠٠٠ شخص.

وأشار إلى أن ٤٥٥ شهيدا في الضفة الغربية ارتقوا منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، منهم ١١٧ طفلاً، وهناك ٧٢٤ جريحاً من الأطفال من أصل ٤,٧٠٠ جريح منذ بدء العدوان، كما تم تهجير ١٦٢٠ فلسطينياً من بينهم ٧١٠ أطفال، في شتى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بسبب هدم منازلهم، وقد هُجّر أكثر من نصفهم خلال العمليات العسكرية، ولا سيما في مخيمات اللاجئين في طولكرم وجنين.

كما تم خلال عام ٢٠٢٣ اعتقال ١,٠٨٥ طفلا من الضفة الغربية، منهم ٥٠٠ طفل بعد العدوان على غزة، منهم ٣١٨ طفلاً من محافظة القدس.

في الموازاة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الذي يقترب من دخول شهره السابع، إلى ٣٣٠٣٧ شهيدا، حيث تواصلت مجازر الاحتلال، وسط استمرار الدعم الأمريكي للاحتلال. وهذا الرقم صدر عن وزارة الصحة في القطاع، التي بينت كذلك أن الاحتلال ارتكب ٦ مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات ٦٢ شهيدا و٩١ إصابة خلال ٢٤ ساعة.

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