مجلس الأمن الترکی: تصرفات إسرائیل فی غزة تقوض الثقة فی الأمم المتحدة

وقال في بيان له: "إن عجز النظام الدولي عن إنهاء الهجمات والسلوك اللاإنساني لإسرائيل مع استمرارها في مذبحة غزة، على الرغم من قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي انتهاك للقانون الدولي، سوف يزيد من الشعور بالضجر وسوف يزيد من تقويض شرعيتهما".

وحث المجلس في بيانه، المجتمع الدولي على تأييد جهود تركيا لتحقيق "سلام مستقر" في غزة، ووقف الهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين ومنظمات الإغاثة، وإطلاق المساعدات الإنسانية الشاملة للقطاع.

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