ارتفاع حصیلة الغارة الجویة الإسرائیلیة قرب حلب إلى 52 شهیدًا
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ارتفعت حصيلة شهداء الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت فجر الجمعة مواقع عدة قرب حلب في شمال سوريا إلى 52، حسبما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.
وقال المرصد ومقرّه في المملكة المتحدة ارتفعت حصيلة الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع قرب مطار حلب الدولي حيث بلغت 52 هم 38 من قوات الجيش العربي السوري وسبعة من حزب الله اللبناني.
وكان المرصد قد أفاد الجمعة باستشهاد 36 جنديًا سوريًا وسبعة عناصر في حزب الله.
واستهدفت غارة جوية إسرائيلية فجر الجمعة مواقع بينها “مستودعات صواريخ تابعة لحزب الله اللبناني” و”معامل كانت تابعة لوزارة الدفاع السورية” في ريف حلب في شمال سوريا، وفق المرصد.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه الحصيلة “من الشهداء من القوات السورية تُعدّ الأعلى خلال الضربات الإسرائيلية السابقة التي طالت مناطق سورية” منذ كثّفت إسرائيل استهدافها لمواقع في جارتها الشمالية إثر اندلاع الحرب ضدّ حركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر
واعتبر أن هذا الهجوم يعد “الأعنف في الضربات الإسرائيلية على سوريا منذ 3 سنوات”.
وجاءت الغارات على ريف حلب بعد ساعات من غارة إسرائيلية تسبّبت باستشهاد شخصين في مبنى سكني قرب منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، بحسب الإعلام الرسمي السوري.
وقال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت إنه زار شمال فلسطين المحتلة الجمعة للاطّلاع على “الإجراءات التي يتم اتّخاذها استعدادا لمزيد من عمليات التخلّص والتحرك في لبنان وسوريا وأبعد”.
وأعلن حزب الله الجمعة استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، بينها اثنان قال إن استهدافهما جاء ردا على هجمات إسرائيل على دمشق وحلب.
في 19 آذار/مارس، استهدفت ضربات إسرائيلية مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في محيط دمشق.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في الشهر ذاته أنه استهدف “نحو 4500 هدف لحزب الله” في لبنان وسوريا، بما في ذلك “أكثر من 1200” بغارات جوية، منذ بداية الحرب في غزة.