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عالم ٢٩ / ٠٣ / ٢٠٢٤ - ٠٩:١٢:٤١

ارتفاع حصیلة الغارة الجویة الإسرائیلیة قرب حلب إلى 52 شهیدًا

ارتفعت حصيلة شهداء الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت فجر الجمعة مواقع عدة قرب حلب في شمال سوريا إلى 52، حسبما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.