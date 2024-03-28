بيت



عالم ٢٨ / ٠٣ / ٢٠٢٤ - ٢٢:٠٢:٥٩

الحوثي یتوعد واشنطن: 13 غارة أمریکیة بریطانیة فاشلة على الیمن خلال الأسبوع الجاري واستهدفنا 86 سفینة حتى الآن

ألقى قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، خطاباً متلفزاً، اليوم الخميس، في إطار التحضير والتهيئة للمسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، غداً الجمعة.