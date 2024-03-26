بایدن یرد على المتظاهرین المتضامنین مع غزة: لدیهم وجهة نظر صحیحة

وتم اصطحاب اثنين من المتظاهرين إلى خارج مكان انعقاد المؤتمر في مدينة رالي بولاية نورث كارولينا، بعد أن قاطعا الرئيس أثناء إلقاء كلمته، وصرخا: “ماذا عن الرعاية الصحية في غزة؟”

وقال بايدن: “الجميع يستحق الرعاية الصحية”، بينما هتف المتظاهرون قائلين إن المستشفيات في غزة تتعرض للقصف، وقالوا إن بايدن “متواطئ في الإبادة الجماعية”. وطلب الرئيس من الحضور “التحلي بالصبر معهم”.

وقال بايدن بعد إخراج المتظاهرين إلى الخارج: “إنهم على حق”. “نحن بحاجة إلى توفير المزيد من الرعاية في غزة.”

وهلل الحضور ورحبوا بالرئيس ترحيبا حارا.

وتجمع متظاهرون متضامنون مع فلسطين، أيضًا، خارج مكان الحدث، وهو حدث شائع نسبيًا للرئيس في الأشهر الأخيرة.

وقد واجه بايدن العديد من الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.

وفي الأسابيع التي تلت مقاطعته حوالي اثنتي عشرة مرة خلال خطاب ألقاه في يناير بشأن حقوق الإجهاض، عمل فريقه على تقليل الاضطرابات من خلال تقليل حجم أحداث بايدن وحجب مواقعها المحددة لفترة أطول من المعتاد.