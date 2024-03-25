لماذا توقّفت فجأة عملیة التنقیب عن الغاز على سواحل ترکیا؟
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لماذا توقفت سفن تنقيب الغاز عن الحفر والعلميات بالمتوسط وقرب الحدود المائية التركية؟
هذا سؤال يطرحه بكثافة الإعلام التركي هذه الأيام بعد إصدار أوامر مباشرة بصورة غامضة مؤخرا بأن تعود إلى الشاطئ سفينتا تنقيب كانتا تبحثان عن الغاز البحري في حدود الجمهورية التركية بالقرب من جزيرة قبرص التركية.
لم تُقدّم الحكومة التركية إجابة شافية على ألغاز وأسرار التوقّف المُفاجئ عن التنقيب علما أن الرئاسة سبق أن أعلنت عن مؤشرات على وجود كميات كبيرة من الغاز.
وكان ذلك جزء من حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابية الأخيرة، لكن عملية التنقيب توقفت فجأة وسُحبت الأطقم المختصة من جهة وزارة الطاقة وبأوامر عليا دون فهم ومعرفة الأسباب.