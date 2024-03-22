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عالم ٢٢ / ٠٣ / ٢٠٢٤ - ٢٢:٤٧:٥٢

انفجار وإطلاق نار في مرکز تجاري بضواحي موسکو

أعلنت الجهات الأمنية الروسية دوى انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي.