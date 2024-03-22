Iranian Labour News Agency

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انفجار وإطلاق نار في مرکز تجاري بضواحي موسکو

asdasd
معرف الأخبار : ۱۴۶۲۰۲۰
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أعلنت الجهات الأمنية الروسية دوى انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي.

 

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