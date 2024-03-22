انفجار وإطلاق نار في مرکز تجاري بضواحي موسکو
معرف الأخبار : ۱۴۶۲۰۲۰
أعلنت الجهات الأمنية الروسية دوى انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي.
- أفاد شهود عيان بسقوط قتلى وجرحى بين زوار وعمال المركز التجاري.
- أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف إنشاء مقر عمليات في مكان وقوع الانفجار في ضواحي موسكو.
- وصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.
- أفاد مراسل "تاس" أن النيران اشتعلت في حوالي ثلث المبنى التجاري، وتصاعد دخان أسود كثيف.
- إرسال أكثر من 50 فريق إسعافي إلى مكان الحادث.
- مشاهد تظهر اللحظات الأولى لإطلاق النار داخل صالة الحفلات في المركز التجاري بضواحي موسكو
- عمدة موسكو: "وقعت في المركز التجاري "كروكوس سيتي" مأساة رهيبة
- دوي انفجار ثاني في المركز التجاري.
- الخارجية الروسية: على المجتمع الدولي كله إدانة العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي"
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وزارة الطوارئ تستخدم المروحيات لإطفاء الحريق المركز التجاري
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- مشاهد مروعة .. قتلى وجرحى في إطلاق النار مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في موسكو
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تعزيز الإجراءات الأمنية في مطارات ومحطات القطارات في موسكو