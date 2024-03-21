بلینکن: اتفاق التطبیع السعودي الإسرائیلي یقترب من نقطة اتفاق

وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره المصري سامح شكري، أن العمل على التطبيع بين إسرائيل والسعودية مستمر وهناك تقدم.

وذكر بلينكن، أن الدمج الإقليمي هو أحد الأسس من أجل السلام الدائم ثم تطبيع إسرائيل مع جيرانها.

وتحدث الوزير الأميركي عن اجتماعه يوم الخميس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وحدوث نقاشات جيدة حول العمل الذي نقوم به منذ أشهر حول التطبيع، مضيفا: سنتقدم وسنصل إلى اتفاق وسيمثل فرصة تاريخية لأمتين وللمنطقة بشكل عام.

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