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عالم ١٦ / ٠٣ / ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٥:٢٤

تفاصیل اجتماع سري عُقد بین قیادات من حرکة "حماس" وجماعة "انصار الله" للتنسیق للمرحلة المقبلة

أفادت مصادر فلسطينية وكالة فرانس برس مساء الجمعة أنّ اجتماعاً نادراً عُقد الأسبوع الماضي بين قيادات من حركة حماس وجماعة انصار الله اليمنية لمناقشة "آليات تنسيق أعمال المقاومة" ضدّ إسرائيل.