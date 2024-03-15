نتنیاهو یصادق على "خطط العملیات العسکریة" في رفح.. ویُعلق على مطالب "حماس" بشأن الرهائن

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع في تل أبيب للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي. ولم تكن هناك تفاصيل أخرى متاحة على الفور.

وهناك ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص في رفح بجنوب غزة، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات من أجزاء أخرى من غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء أيضاً: "فيما يتعلق بالرهائن، مطالب حماس مازالت سخيفة. وفد إسرائيلي سيغادر إلى الدوحة بعد أن ناقش المجلس الوزاري الأمني موقف إسرائيل".

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