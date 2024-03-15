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عالم ١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤ - ١٥:١٩:٢٦

جیش الإحتلال لیس جاهزًا لاجتیاح رفح رغم تهدیدات نتنیاهو

يُكرّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التهديد باجتياح رفح، فيما تفيد تقارير بأن الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا لتنفيذ هجوم كهذا في الأسابيع القريبة. ووقع وزير الأمن، يوآف غالانت، على تعهد خطي بأن تستخدم إسرائيل الأسلحة الأميركية “بموجب القانون الدولي” خلال هجوم في رفح.