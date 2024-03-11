في حفل الأوسکار.. مخرج یهودي: الاحتلال الاسرائیلي یستغل الیهودیة والمحرقة

وصعد غلازر إلى مسرح حفل الأوسکار مع المنتج جيمس ويلسون - وهما يهوديان - وألقيا كلمة حذر فيها من التعاطف الانتقائي، وقال إنه عندما صنعا الفيلم، كانا حريصين على جعل قصته معاصرة قدر الإمكان.

وتابع: "كل خياراتنا مصنوعة لتعكسنا وتواجهنا في الحاضر. لا أقول: انظروا إلى ما فعلوه آنذاك، بل انظروا إلى ما نفعله الآن. ويُظهر فيلمنا أين يؤدي التجريد من الإنسانية إلى أسوأ صوره".

وأشار غلازر إلى أن يهوديتنا والمحرقة يتم اختطافها من قبل الاحتلال، الأمر الذي "أدى إلى صراع للعديد من الأبرياء، سواء كانوا ضحايا 7 أكتوبر في إسرائيل أو الهجوم المستمر في غزة، جميعهم ضحايا هذا التجريد من الإنسانية – كيف نقاوم؟".

ويشار إلى أن فيلم The Zone of Interest يروي قصة عن مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من معسكر اعتقال أوشفيتز في بولندا التي كانت تسيطر عليها النازية خلال الحرب العالمية الثانية، والذين لا يرون أبدا الفظائع التي تحدث على الجانب الآخر من جدار المعسكر القريب، وبدلا من ذلك، يسمعون الصراخ والنحيب وطلقات الرصاص، ومع ذلك كانوا يعيشون حياة طبيعية على ما يبدو.

المصدر: ذي غارديان

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