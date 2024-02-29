یدیعوت أحرونوت: سننهی العام بـ12 ألف جندي معاق
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قال محلل عسكري إسرائيلي، الأربعاء، إن بلاده ستنهي العام الحالي بـ 12 ألف جندي معاق بسبب الحرب على قطاع غزة.
وأضاف يوسي يهوشع، المحلل العسكري بصحيفة “يديعوت أحرونوت”، في حديث لقناة “103FM” المحلية: “لقد فقد الجيش عدداً لا بأس به من القادة والجنود، وآلافاً آخرين من الجرحى”.
وكان يهوشع يتحدث عن مقتل ضابطين وإصابة 7 جنود بجروح خطيرة في معركة بشمالي قطاع غزة يوم أمس.
وقال: “في إشارة إلى ما حدث بالأمس، يجب ملء الرتب، كما تعلمون فإنه بحسب الأرقام، سننهي العام بـ 12 ألف جندي إسرائيلي معاق”.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابطين وإصابة 7 جنود من لواء غفعاتي في المعارك مع الفصائل الفلسطينية جنوب شرق مدينة غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن بيان للجيش: “سقوط الميجر يفتاح شاحر، وهو قائد سرية بكتيبة تابعة للواء غفعاتي، وإيتاي سييف، قائد فصيل في الكتيبة نفسها، وإصابة 7 جنود بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة”.
وأمس الثلاثاء، قال الجيش في بيان، إن 13 جنديا أصيبوا بالمعارك في قطاع غزة خلال يوم.
وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي فقد قتل 582 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي بينهم 242 منذ بدء الحرب البرية في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
كما تشير المعطيات الى إصابة 2988 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب بينهم 472 منذ بداية الحرب البرية، فيما لم تصدر إحصائية رسمية لعدد الإعاقات التي تسببت بها الحرب في صفوف الجيش الإسرائيلي.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.