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عالم ٢٩ / ٠٢ / ٢٠٢٤ - ١٢:٢٣:٤٠

یدیعوت أحرونوت: سننهی العام بـ12 ألف جندي معاق

قال محلل عسكري إسرائيلي، الأربعاء، إن بلاده ستنهي العام الحالي بـ 12 ألف جندي معاق بسبب الحرب على قطاع غزة.