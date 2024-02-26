ضابط في سلاح الجو الأمریکي یحرق نفسه أمام السفارة الإسرائیلیة بواشنطن وهو یصرخ "فلسطین حرة"

وقال فيتو ماجيولو، المتحدث باسم إدارة الإطفاء بالمدينة، إن ضباط وكالة الخدمة السرية الأمريكية أخمدوا الحريق خارج السفارة، في شمال غرب واشنطن، حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر. وتم نقل الرجل إلى مستشفى قريب مصابا بجروح تهدد حياته ولا يزال في حالة حرجة.

ويبدو أن الرجل قام بتصوير الاحتجاج وبثه مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي Twitch في الوقت الذي قالت فيه الشرطة إنها استجابت للحادث.

وأظهر مقطع الفيديو رجلاً يسير باتجاه السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وقال الرجل في مقطع الفيديو: “لن أكون متواطئاً بعد الآن في الإبادة الجماعية”. “أنا على وشك المشاركة في عمل احتجاجي شديد.”

ووقف الرجل أمام بوابات السفارة، ووضع هاتفه جانباً ليصور وهو يغمر نفسه بسائل شفاف من زجاجة معدنية. ثم أشعل النار في نفسه وهو يصرخ “فلسطين حرة” حتى سقط على الأرض.

وأظهر الفيديو ضباط إنفاذ القانون يقتربون منه قبل وقت قصير من اشتعال النيران. ويمكن سماع أحدهم خارج الكاميرا وهو يقول: “هل يمكنني مساعدتك يا سيدي؟” ثم سارع الضباط لأكثر من دقيقة لإخماد النيران.

وتمت إزالة الفيديو بعد ظهر يوم الأحد واستبداله برسالة تفيد بأن القناة انتهكت إرشادات Twitch. وكان هذا هو الفيديو الوحيد الذي تم نشره على الحساب، الذي كان يحمل العلم الفلسطيني كصورة رئيسية له.

وفي الفيديو، كان الرجل يرتدي الزي العسكري ويعرف عن نفسه بأنه ضابط في القوات الجوية الأمريكية.

ويتطابق الاسم الذي استخدمه في الفيديو مع ملف شخصي على LinkedIn لضابط في القوات الجوية في الخدمة الفعلية ومقره في تكساس. ولم تؤكد السلطات الأمريكية هوية الرجل، ولم ترد القوات الجوية على الفور على طلبات للتعليق.

لقطة شاشة

وقامت الشرطة، أيضاً، بالتحقيق في مركبة مشبوهة قريبة بحثًا عن متفجرات، لكن شون هيكمان، المتحدث باسم الشرطة، قال إنه تم تطهير مكان الحادث بحلول الساعة الرابعة مساءً. وكان ضباط الخدمة السرية ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات يعملون مع وحدة الذخائر المتفجرة في واشنطن.

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