بایدن یقول إن الرد العسکري الإسرائیلي في قطاع غزة تجاوز الحد

وأكد بايدن أنه يضغط الآن بقوة من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة في غزة.

وانتقد بايدن المستشار الخاص روبرت هور لأنه ذكر في تقريره أن الرئيس الأمريكي لم يتذكر متى توفي ابنه بو، في إشارة إلى فقدان بايدن الواضح للذاكرة، ولكن بايدن ارتكب هفوة جديدة في هذا الخطاب حيث وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه رئيس المكسيك.

وقال بايدن في خطاب مفاجئ في البيت الأبيض مساء الخميس إنّ ” رئيس المكسيك السيسي لم يكن يرغب بفتح “البوابة” للسماح بدخول المواد الإنسانية ولكنني تحدثت معه وأقنعته بفتح البوابة”.

وأضاف “تحدثت مع بيبي (بنيامين نتنياهو) لفتح البوابة على الجانب الإسرائيلي. لقد كنت أضغط بشدة، وبقوة، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. هناك الكثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعا. هناك الكثير من الأبرياء الذين يواجهون المشاكل ويموتون. ويجب أن يتوقف جوع الناس في غزة”.

وقال التقرير إن المحققين وجدوا أن “ذاكرة بايدن كانت محدودة إلى حد كبير” خلال مقابلات مع مكتب هور العام الماضي. وبحسب التقرير، فإن بايدن – خلال مقابلة عام 2023 – لم يتذكر متى توفي ابنه بو ولا السنوات التي قضاها نائبا للرئيس.

وقال الرئيس الثمانيني أمام الصحافيين في البيت الأبيض “حسناً، أنا رجل مسنّ وأعرف ما أفعله. لا أعاني مشاكل في الذاكرة”.

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