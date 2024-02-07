الموساد: تلقینا رد حماس حول مقترح الصفقة الجدیدة وندرسه بشکل معمق

وجاء في تعليق “الموساد”: “تم استلام رد حماس من قبل الوسيط القطري، وتتم دراسة تفاصيله بشكل معمق من قبل كافة الأطراف المشاركة في المفاوضات”.

في المقابل، نقلت قناة “كان 11” العبرية عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمّهم أن “حماس قدمت قائمة أولية من المطالب، بعضها مقبول لدينا، وبعضها غير قابل للتفاوض. ونحن نعتبر إجابة حماس نقطة انطلاق للمفاوضات التي ستجرى بشكل مكثف في الفترة القريبة”.

كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه، قوله إن “إسرائيل لن تقبل أي شرط لإنهاء الحرب”.

بدوره، نقل موقع “والاه” العبري، عن مصدر مطلع على التفاصيل لم يسمه كذلك، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تحدث في وقت سابق مساء الثلاثاء مع رئيس “الموساد” دافيد برنيع، وبعد ذلك نقل له الوثيقة مع رد حماس.

وبحسب المصدر ذاته فإن الوثيقة “مفصّلة جداً”، وتتطرق إلى كل واحد من بنود الاتفاق الإطار الذي تمت صياغته في قمة باريس.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أكد في مؤتمرصحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الدوحة، أن بلاده تسلمت رداً من حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى وإبرام هدنة في غزة، مشيراً إلى أنه “يتضمن ملاحظات، لكن في مجمله إيجابي”.

في الأثناء، ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “رد حماس نقله الوسيط القطري إلى الموساد. والمسؤولون المشاركون في المفاوضات يعكفون على تقييم تفاصيله بدقة”.

وفي التفاصيل، كشف موقع “والاه”، أنه سيتم في المرحلة الأولى من الصفقة، بحسب المقترح المقدّم إلى حماس، إطلاق سراح حوالي 40 محتجزاً إسرائيلياً، بينهم نساء ورجال تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، ومحتجزين في حالة صحية خطيرة، وذلك مقابل تهدئة لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وأضاف الموقع، أن المقترح يشمل تفاصيل المرحلة الأولى فقط، في حين تم وصف المرحلتين التاليتين بشكل عام فقط، بهدف إجراء محادثات منفصلة حولهما خلال الأسبوع السادس من وقف إطلاق النار.

ونقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: “الهدف هو دخول المرحلة الأولى، مع إبداء موقف بشأن المرحلتين الثانية والثالثة دون تفاصيلهما الكاملة”.

وتشمل المرحلة الثانية من الصفقة، وفق ما أورده الموقع الإسرائيلي، إطلاق سراح جنود ومدنيين تقل أعمارهم عن 60 عاماً. وفي المرحلة الثالثة سيتم نقل جثامين محتجزين لدى حماس.

وفي كل واحدة من المراحل، سيتم تحديد آلية مختلفة لعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي.

ولم يتم بعد تحديد مدة الهدنة في المرحلتين الثانية والثالثة، وسيتم تحديدها في المفاوضات، لكن مسؤولين إسرائيليين كباراً قدّروا أنه سيكون هناك أسابيع طويلة من وقف إطلاق النار.

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