بیان عسکری سوري: العدوان الأمیرکي استهدف منطقة قتال الجیش السوري لبقایا تنظیم "داعش"

أعلن بيان عسكري سوري، أنّ العدوان الأميركي على مواقع وبلدات في المنطقة الشرقية من سوريا وقرب الحدود مع العراق، "أدّى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، وإصابة آخرين بجروح".

وأفاد البيان أنّ العدوان ألحق أضراراً "كبيرة بالممتلكات"، وأكّد أنّ المنطقة المستهدفة شرقي سوريا، "هي ذاتها التي يحارب فيها الجيش السوري بقايا تنظيم داعش".

واعتبر أنّ ما جرى يأتي في السياق الذي تعمل عليه الولايات المتحدة، "لإعادة إحياء داعش ذراعاً ميدانياً لها في سوريا والعراق بكل الوسائل القذرة".

كما شدّد البيان على أن الجيش السوري "سيستمر في الدفاع عن سوريا أرضاً وشعباً، وضرب جميع التنظيمات، مهما حاول رعاتها وداعموها إعاقة هذا الهدف"، وهو عازم على "تحرير كامل الأراضي السورية من كل إرهاب واحتلال"، ومن ضمنها احتلال القوات الأميركية لأجزاء من الأراضي السورية، الذي "لا يمكن أن يستمر".

وفي السياق، نقل مراسل الميادين في حلب، أنّ العدوان استمر قرابة 40 دقيقة فجر اليوم، ونُفّذ من خلال طائرات وقاذفات حربية، مستهدفاً قرابة 20 موقعاً في دير الزور، والهرابش، ومدينة الميادين، والبوكمال شرقي سوريا.

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