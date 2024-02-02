الدفاع الجوي السوري یتصدى لعدوان إسرائیلي جنوبي دمشق

أفاد مصدر عسكري سوري، بأنه فجر اليوم الجمعة، شنّ الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً نقاطاً جنوبي العاصمة دمشق.

وقال المصدر نفسه، في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية السورية، إنّ وسائط الدفاع الجوي السوري تصدّت لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً جنوبي دمشق، وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية.

وفي 30 كانون الثاني/يناير الماضي، أفاد مراسل الميادين في سوريا باستهداف قذائف المدفعية الاسرائيلية منطقة وادي اليرموك، في ريف درعا الغربي.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد شنّت، الاثنين الماضي، عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، استهدف عدداً من النقاط جنوبي العاصمة دمشق، وفق مصدر عسكري، ما أسفر عن ارتقاء عددٍ من الشهداء، ووقوع جرحى مدنيين، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية.

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