ارتفاع حصیلة مصابي الهجوم على القوات الأمریکیة في الأردن إلى 34 شخصا

وأوضح المسئول أن عدد المصابين فى الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن ارتفع إلى 34 على الأقل.

يذكر أن الأردن أدان الهجوم الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد متحدث باسم الحكومة الأردنية أن الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى المملكة.