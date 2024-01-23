مقتل 21 جندیا.. هذه تفاصیل "أکبر کارثة" حلّت بجیش الاحتلال منذ اجتیاحه قطاع غزة

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن بعض تفاصيل ما وصفتها بـ"أكبر كارثة" حلّت بجيش الاحتلال منذ بدء اجتياحه البري لقطاع غزة، حيث قالت إن قذائف "آر بي جي" وصواريخ مضادة للدروع، أطلقت على مبنيين كان جنود الاحتلال يعملون على تفخيخهما في مخيم المغازي.

وأضافت أن الجنود الإسرائيليين وضعوا كمية كبيرة من الألغام قرب المبنيين، إضافة إلى دبابة كانت في المنطقة. مشيرة إلى أن المقاومين الفلسطينيين أطلقوا صواريخ على المبنيين، ما أدى لانفجار الألغام، وانهيارهما على من فيهما من الجنود.

وبمقتلهم، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال خلال 24 ساعة إلى 21 جنديا، وإلى 219 عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة.

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