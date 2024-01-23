عدوان أمیرکي بریطاني جدید یستهدف مدناً یمنیة

استهدفت غارات العدوان الأمريكي البريطاني على صنعاء ومحيطها قاعدة الديلمي الجوية ومعسكر خشم البكرة ومنطقتي الحفا والسواد.

واستهدفت غارات العدوان الأمريكي البريطاني منطقة الحفاء بمديرية السبعين ومديرية بني الحارث ومنطقة عطان، وكذلك معسكر الحفا.

كما أعلنت قناة "ألمسيرة" أن طائرات العدوان الأمريكي البريطاني استهدفت بأربع غارات قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة.

كما شنت طائرات العدوان الأمريكي البريطاني 4 غارات على معسكر الحفا، وثلاث غارات على مديرية بني الحارث، واستهدف بغارتين منطقة صرف.

وفي تعز استهدف طيران العدوان الأمريكي البريطاني منطقة البرح في مديرية مقبنة بغارة جوية، كما شن غارة أخرى على منطقة الجند بمديرية التعزية.

وفي البيضاء شن العدوان الأمريكي البريطاني غارة على مديرية رداع.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة اليمنية أعلنت مساء الاثنين، عن استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية "أوشن جاز" في خليج عدن، بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وأكد بيان القوات المسلحة الاستمرار في الرد على أيّ اعتداء أمريكي أو بريطاني على بلدنا وذلك باستهداف كافة مصادر التهديد في البحرين الأحمر والعربي".

وكانت أمريكا وبريطانيا، شنت في الـ18 من يناير الجاري، عدوانا على اليمن طال عدة محافظات، هي الحديدة، تعز، ذمار، البيضاء وصعدة.

وفي الـ12 من يناير الجاري تعرضت العاصمة صنعاء وعدة محافظات، لعدوان أمريكي بريطاني بسلسلة غارات جوية.

يشار إلى أن قائد حركة انصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، حذر في كلمة له في 11 يناير الجاري، من أن أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا دون رد ولن نتردد إن شاء الله في فعل كل ما نستطيع وسنواجه العدوان الأمريكي.

وشدد بأن الرد على أي اعتداء أمريكي لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيراً بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدة صواريخ؛ بل أكبر من ذلك.

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