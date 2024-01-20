عدوان اسرائیلي یستهدف مبنى سکنیًا في حي المزة بدمشق

وكانت صحيفة "الوطن" السورية قد ذكرت "سماع دوي انفجارات في سماء دمشق والتحقيقات جارية لمعرفة مصدر الصوت".

وقال فوج إطفاء دمشق لصحيفة "الوطن": "تلقينا بلاغا بتصاعد أعمدة دخان لحريق في منطقة مزة فيلات غربية ولا معلومات إضافية لدينا حتى الآن".

وأكدت إذاعة "شام إف إم": :سماع دوي انفجار في عدة مناطق في دمشق وتصاعد لسحابة دخان، ولم يعرف بعد سبب أو مصدر الصوت".

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