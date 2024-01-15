للیوم المئة.. حزب الله والإحتلال یواصلان تبادل القصف جنوب لبنان

وأعلن حزب الله في بيان، أن عناصره استهدفوا “تجمّعًا ‌لجنود إسرائيليين” في محيط ثكنة ميتات الإسرائيلية (قبالة بلدة رميش اللبنانية) بالأسلحة الصاروخية، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية عن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية أطراف بلدات الضهيرة والجبين وشيحين في القطاع الغربي، فيما تعرّضت تلة حمامص في سردا وسهل مرجعيون في القطاع الشرقي لقصف مدفعي مقتطع.

وقالت الوكالة إن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي “يحلّق منذ ليل أمس (الأحد) فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل”.

و”تضامنا مع قطاع غزة”، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان، قصفا يوميا متقطعا مع إسرائيل، منذ 8 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود، بينهم مدنيون وصحافيون.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين 24 ألفا و100 شهيد و60 ألفا و832 مصاباً، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 ملايين شخص)، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

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