المقاومة الإسلامیة في العراق تقصف قاعدة أمریکیة فی سوریا

وذكر بيان لـالمقاومة الإسلامية في العراق، وزع مساء السبت، أنه “استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة خراب الجير المحتلة بالعمق السوري برشقة صاروخية”.

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة خراب الجير المحتلة بالعمق السوري برشقة صاروخية. اللهم بارك لنا بالعراق الحبيب المُقاوم

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