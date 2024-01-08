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على طریق القدس.. المقاومة الإسلامیة تزفّ الشهید القائد وسام طویل (الحاج جواد)
زفّت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل (الحاج جواد) من خربة سلم الجنوبية شهيدًا على طريق القدس.
وفي ما يلي نص البيان:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم
بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل (الحاج جواد) من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.