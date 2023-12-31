أمن السلطة الفلسطینیة یحبط عملیات ضد جیش الإحتلال في الضفة الغربیة

وذكرت القناة أنه "في أعقاب تكثيف عمليات الجيش الإسرائيلي في مخيمات اللاجئين في الضفة، في الأيام الأخيرة، بدأت جهات في الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية، تعمل ضد مجموعات مسلّحة وتمنعها من زرع عبوات ناسفة في الطرقات والأزقة".

وأشارت القناة إلى عمليات من هذا النوع في مخيم نور شمس في طولكرم وكذلك في مخيم جنين للاجئين.

ويأتي ذلك بحسب القناة، تحت ذريعة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضطر لاستخدام آليات هندسية ثقيلة من أجل رصد العبوات الناسفة المدفونة في الأرض وتحت الشوارع، الأمر الذي يؤدي إلى تدمير البنى التحتية على نحو واسع.

وزعمت القناة الإسرائيلية أن هذه العمليات التي قالت إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنفذها، "تأتي بناء على طلب جزء من المجتمع الفلسطيني".

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة وخاصة منذ الحرب على غزة، عملياته ضد المقاومة في الضفة، إلى حد تجاوز ما حققه الاحتلال في عملية "السور الواقي" عام 2002، بحسب مصادر إسرائيلية. وللمرة الرابعة في غضون أسبوع، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس، ليل الأحد الاثنين، واعتقل عدداً من الفلسطينيين وصادر أسلحة وقصف من الجو مجموعة فلسطينية بزعم إلقائها عبوات ناسفة باتجاه قواته. لكن مخيم نور شمس ليس استثناءً، إذ كثف جيش الاحتلال اقتحاماته في شتى أرجاء الضفة الغربية منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

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