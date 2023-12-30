المقاومة الإسلامیة بالعراق تهاجم قواعد أمیرکیة بالحسکة وأربیل

وقالت المقاومة الإسلامية بالعراق إنها استهدفت القاعدة الأميركية بمدينة الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية برشقة صاروخية.

وأكد مصدر في المقاومة الإسلامية استهداف مقر للاستخبارات العسكرية الأميركية داخل قاعدة حرير في أربيل شمال العراق.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية أن الهجوم جاء عبر الطيران المسيّر، مؤكدا استمرار المقاومة الإسلامية في "دك معاقل العدو".

وأوضح البيان -أمس الجمعة- أن الهجوم يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة".

والخميس الماضي، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق -التي تضم عددا من الفصائل العراقية- أنها قصفت هدفين إسرائيليين داخل الأراضي العراقية والجولان السوري المحتل في عمليتين منفصلتين.

وقبلها بنحو أسبوع، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف منصة حقل كاريش الإسرائيلي للغاز، وأكدت أن الهجوم أصاب الهدف بصورة مباشرة، كما قالت إنها قصفت هدفا في أم الرشراش (إيلات) أقصى جنوب إسرائيل على البحر الأحمر، "بالأسلحة المناسبة".

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