الإدارة الأمریکیة تبحث مع إسرائیل الانتقال إلى "مرحلة مختلف" فی حرب غزة

ناقش مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن الثلاثاء مسألة انتقال إسرائيل إلى "مرحلة مختلفة" في الحرب التي تخوضها في قطاع غزة، بحسب ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.