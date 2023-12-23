البیت الأبیض: إدارة بایدن تراقب الوضع في البحر الأحمر عن کثب

وقالت لايل برينارد مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض للصحافيين إن الاقتصاد الأمريكي أثبت صموده مع انخفاض التضخم، بشكل أسرع حتى من التوقعات الأكثر تفاؤلا، وانتعاش سوق العمل وبقاء النمو قويا.

لكنها أضافت أن الإدارة الأمريكية ستظل في حالة تأهب لمخاطر تتضمن مسائل مثل الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا وإمكانية تعطل أسواق الحبوب والمستجدات في البحر الأحمر.

وقالت “المخاطر الجيواستراتيجية لا تزال مرتفعة. نرى ذلك أيضا في البحر الأحمر، حيث نراقب عن كثب ونعمل مع الشركاء”، مضيفة أنه ليس هناك دليل حتى الآن يشير إلى وجود تأثير على أسعار المنتجات أو توافرها.

وأطلقت جماعة انصارالله، التي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في اليمن بعد سنوات من الحرب، منذ الشهر الماضي طائرات مسيرة وصواريخ على سفن دولية تبحر عبر مياه البحر الأحمر، وهي هجمات تقول إنها جاءت ردا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

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