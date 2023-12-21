المشرعون الدیمقراطیون یطالبون بالرقابة على المساعدات الأمریکیة العسکریة إلى إسرائیل

وواجه الرئيس جو بايدن ضغوطا متزايدة من الكونغرس في الأسابيع الأخيرة حيث وقفت إدارته بحزم إلى جانب إسرائيل، والآن، يحث المشرعون بايدن على فرض شروط على المساعدات الأمريكية لإسرائيل، أو الضغط على إسرائيل لتغيير مسارها أو الضغط من أجل وقف إطلاق النار، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”.

وبحسب ما ورد، قال الديقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ إنّ المعلومات اللازمة لتوجيه القرارات السياسية غير متوفرة.

وأصبح النائب جيسون كرو (ديمقراطي من كولورادو) يوم الأربعاء أحدث عضو في الكونغرس يقدم التماسًا إلى الإدارة للحصول على معلومات قال إنها ضرورية بالنسبة له للوفاء “بالتزاماته الإشرافية كعضو في اللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب”.

وكتب كرو، وهو أيضاً عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في رسالة موجهة إلى أفريل هاينز ، مديرة الاستخبارات الوطنية، وغيرها من كبار مسؤولي الاستخبارات، أنه يسعى للحصول على “شفافية ومعلومات إضافية” حول مدى التدخل الأمريكي في عملية تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل، والسياسة التي توجهها، و”أي قيود” وضعتها الإدارة لضمان عدم استخدام إسرائيل للاستخبارات الأمريكية لإلحاق الأذى بالمدنيين أو البنية التحتية المدنية.

إدارة بايدن لم تقدم حتى الآن أجوبة لأسئلة أعضاء الكونغرس بشأن عمق التعاون الأمريكي مع حكومة الإسرائيلية

وكتب كرو، وهو جندي سابق في الجيش خدم في العراق وأفغانستان: ” أشعر بالقلق من أن الاستخدام الواسع النطاق للمدفعية والقوة الجوية في غزة – وما ينجم عن ذلك من مستوى الضحايا المدنيين – يعد خطأً استراتيجيًا وأخلاقيًا”.

وفي أقل من ثلاثة أشهر، أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني، بما في ذلك آلاف الأطفال والرضع، وفقاً لمسؤولي الصحة الفلسطينيين؛ إضافة إلى تدمير المباني السكنية والبنية التحتية الحيوية؛ وتأخير أو منع وصول الفلسطينيين إلى الغذاء والماء والأدوية وغيرها من الإمدادات الحيوية.

وفي الأسابيع الأخيرة، سلطت جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة مراقبة حقوق الإنسان الإسرائيلية ” بتسيلم” ، الضوء على التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية المزعومة من قبل القوات البرية الإسرائيلية، ووثقت استخدام إسرائيل لقنابل ضخمة في مناطق ذات كثافة عالية. المناطق – بما في ذلك استهداف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين التي من المعروف أن المدنيين يأوون إليها.

وطوال هجومها على غزة، اعتمدت إسرائيل بشكل كبير على دعم الولايات المتحدة، التي زودت إسرائيل منذ فترة طويلة بأسلحة متطورة . وتعهدت إدارة بايدن، إلى جانب معظم أعضاء الكونغرس، بدعم “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وأشارت “واشنطن بوست” إلى أن الانتقادات المتزايدة بانتهاكات حقوق الإنسان – إلى جانب تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين حول محو غزة “من على وجه الأرض” والدعوة إلى “هجرة” سكان غزة إلى بلدان أخرى – أثارت قلق المشرعين الأمريكيين وحتى بايدن، الذي قال مؤخرًا وأن بعض القصف الإسرائيلي على المنطقة كان ” عشوائياً “.

وبعثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين هذا الشهر برسالة إلى بايدن يطلبون فيها معرفة الإجراءات، إن وجدت، التي تتخذها الإدارة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين أثناء تزويدها بالأسلحة لإسرائيل وما إذا كانت إسرائيل تستخدم أي إجراءات لتجنب قتل المدنيين.

وفي رسالة لإدارة بايدن سأل أعضاء الكونغرس “هل السياسة الحالية (للجيش الإسرائيلي) المتمثلة في منع إلحاق الضرر بالمدنيين متوافقة مع القانون الدولي؟”.

طلب أعضاء مجلس الشيوخ من إدارة بايدن قائمة “بجميع أنواع الذخائر التي يتم توفيرها لإسرائيل، ونطاق انفجارها”

ووقع على الرسالة أعضاء الكونغرس، السيناتورة إليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساشوستس)، وجيف ميركلي (ديمقراطي من ولاية أوريغون)، وبيرني ساندرز (ديمقراطي من ولاية فيرجينيا)، وتيم كين (ديمقراطي من فرجينيا)، ومارتن هاينريش (ديمقراطي من ولاية فرجينيا) في

وطلب أعضاء مجلس الشيوخ قائمة “بجميع أنواع الذخائر التي يتم توفيرها لإسرائيل، ونطاق انفجارها”. وقال العديد من المشرعين في لجان العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب، الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة الأجنبية ونقلها، لصحيفة واشنطن بوست إنهم لم يروا بعد قائمة بالدعم المادي الذي تم تقديمه.

وقد أطلع كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية، بما في ذلك هينز، لجنتي المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ عدة مرات منذ 7 أكتوبر، لكن المشرعين قالوا إن الإدارة لم تجب على العديد من أسئلتهم المتعلقة بعمق التعاون الأمريكي مع حكومة نتنياهو.

وأثار كرو، في رسالته يوم الأربعاء، مخاوف بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المحتملة للقانون الدولي – على وجه التحديد، إذا بدأ محامو الحكومة في تقييم ما إذا كانت الولايات المتحدة متورطة جنائيا في الانتهاكات الإسرائيلية.

وبموجب اتفاقيات جنيف ، فإن الهجمات العشوائية – مثل تلك “التي تستخدم أسلوب أو وسيلة قتالية لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد” – تشكل انتهاكات للقانون الدولي.

وقد بدأ بعض الخبراء القانونيين المستقلين في فحص ما إذا كانت الولايات المتحدة تنتهك قوانينها الخاصة، وكذلك معاهدات الأمم المتحدة، عندما تنقل إلى إسرائيل القنابل التي استخدمتها في المناطق المدنية.

وتساءل كرو في رسالته عما إذا كانت الإدارة تدرس احتمال أن يكون لتبادل المعلومات الاستخبارية الأمريكية مع الحكومة الإسرائيلية عواقب قانونية أيضا.

وطلب معرفة ما هو “التحليل” الذي أجراه محامو الحكومة الأمريكية لتقييم “مدى تعرض الموظفين الأمريكيين للمسؤولية في المحاكم الأجنبية أو الدولية بسبب تقديم الدعم الاستخباراتي”.

وأشار كرو، الذي أدرج مرفقا سريا لرسالته يعرض بالتفصيل النطاق الكامل للمعلومات التي كان يسعى إليها، إلى أنه طلب معلومات مماثلة منذ أكثر من شهر لكنه لم يتلق إجابات من الإدارة.

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