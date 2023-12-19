الخارجیة الیمنیة: الملاحة في البحر الأحمر آمنة للعالم باستثناء الکیان الصهیوني

وتضمنت رسائل الخارجية اليمنية التأكيد على أن "الملاحة في البحرين الأحمر والعربي آمنة إلى كل الوجهات باستثناء الكيان الصهيوني، وأن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي موجهة فقط ضد سفن الكيان الصهيوني والسفن المتوجهة إلى موانئه".

ولفتت الرسائل اليمنية إلى "أن هذا الإجراء اليمني، هو إنساني بامتياز يهدف لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة الذي وصل حد منع الغذاء والماء والدواء عن المدنيين، وسيستمر بشكل صارم حتى تحقيق هذا الهدف".

وأكدت الخارجية اليمنيّة في رسائلها "أن صنعاء وبالرغم من تعرّضها لعدوان وحصار منذ 26 آذار/مارس 2015م، إلا أنها التزمت وما تزال بحماية الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، وهذا يؤكد وبما لا يدع مجالًا للشك، أن صنعاء تقدّم أعلى درجات الالتزام والحرص الكبيرين على سلامة الملاحة".

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