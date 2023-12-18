جیش الاحتلال: عثرنا على لافتات تحمل نداءات استغاثة بمخبأ المحتجزین القتلى

ووزع الجيش صوراً للافتات قماشية بيضاء مكتوب عليها باللون الأحمر، باستخدام بقايا طعام على الأرجح. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري إن اللافتات كانت معلقة على مبنى يبعد نحو 200 متر من المكان الذي أُطلقت فيه النار على المحتجزين.

الجنرال هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تعليقا على حادث قتل 3 من الأسرى بالخطأ في #غزة: آمل أن تتاح لنا فرصة أخرى وسوف نتصرف بشكل صحيح #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/vpDefHszoF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 17, 2023

وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، إن المحتجزين الثلاث الذين قُتلوا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة هم يوتام حاييم وألون شامريز، اللذان اختطفا من تجمع كفار عزة السكني، وسامر الطلالقة المختطف من تجمع نير عام القريب.

وأضاف أنهم رفعوا راية بيضاء وكانوا عراة الصدر عند إطلاق النار عليهم، وهو ما يتعارض مع قواعد الاشتباك الإسرائيلية.

وطلب قائد الجيش الإسرائيلي من القوات الموجودة داخل غزة عدم تكرار هذا الخطأ. ويجري الجيش الإسرائيلي تحقيقاً في الواقعة.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي: “ماذا لو خرج اثنان من سكان غزة براية بيضاء للاستسلام، هل نطلق النار عليهما؟ بالتأكيد لا”.

لافتات مكتوب عليها “النجدة”، يقول الجيش الإسرائيلي إنه تم العثور عليها في مبنى في غزة حيث اختبأ ثلاثة أسرى إسرائيليين

وأضاف في مقطع مصور وزعه الجيش: “حتى أولئك الذين يقاتلوننا، إذا ألقوا أسلحتهم ورفعوا أيديهم، فإننا نعتقلهم ولا نطلق النار عليهم”.

رئيس هيئة الأركان العامة لجيش #الاحتلال_الإسرائيلي هرتسي هاليفي يدعو الجنود للتروي قبل إطلاق النار على مَن يتقدم للاستسلام بعد حادثة مقتل الجنود الثلاثة: ترى شخصين، أيديهما مرفوعة وبدون قمصان، يرفعان علمًا أبيضاً ويخرجان للاستسلام، فلماذا نطلق النار عليهما؟ #فلسطين_المحتلة pic.twitter.com/DOzylvL9SL — Palastinews (@palastinews) December 18, 2023

ولا يزال هناك أكثر من 100 محتجز في غزة بمعزل عن العالم الخارجي رغم الدعوات الإسرائيلية للسماح بوصول الصليب الأحمر إليهم.

وأطلقت “حماس” سراح أكثر من 100 من النساء والأطفال والأجانب في اتفاق أبرم في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. وأعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة محتجزين آخرين.

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