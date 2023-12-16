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وفاة أمیر الکویت الشیخ نواف الأحمد الصباح عن 86 عامًا
أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر 86 عامًا.
وقال الوزير، في بيان بث على التلفزيون الرسمي قبل قليل: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت”.
الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح صباح اليوم السبت. pic.twitter.com/mhsixh8uwN
— AJ+ عربي (@ajplusarabi) December 16, 2023
وكان التلفزيون الكويتي قد قطع بث البرامج المعتاد، وبث بدلاً من ذلك تلاوة من القرآن الكريم، قبيل إعلان النبأ.