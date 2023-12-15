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کتائب القسام تعلن استهداف 100 آلیة عسکریة إسرائیلیة خلال معارک غزة
أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، الجمعة، استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية في محاور القتال في قطاع غزة، خلال الأيام الخمسة الأخيرة.
وقال متحدث القسام أبو عبيدة، في كلمة مسجلة، إن مقاتليهم تمكنوا في الأيام الخمسة الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية في محاور العدوان في قطاع غزة.
وأوضح أن عناصر القسام أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الجيش من خلال تنفيذ كمائن خلال الأيام 5 الماضية، مشيرا إلى أن أعداد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي أضعاف ما تعلن عنه حكومتهم.
وتابع أن مقاتلي القسام استخدموا قذائف مضادة للتحصينات وهدم البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين.
ودعا أبو عبيدة، في كلمته، أحرار الأمة ومقاتليها إلى تصعيد الفعل الميداني ضد العدو في كل الجبهات.
إلى ذلك أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأفاد المكتب في بيان نشره عبر منصة تلغرام، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف إصابة، بعد مرور سبعين يوما على الحرب في غزة.
وكانت الحصيلة السابقة، التي تم إعلانها الخميس، هي 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأردف أن ثمانية آلاف من القتلى هم من الأطفال فيما بلغ عدد القتلى من النساء 6200 منذ 7 أكتوبر الماضي.
وبخصوص استهداف الصحفيين قال المكتب الإعلامي: ضمن الحرب الإسرائيلية على الصحفيين والإعلاميين استهدف جيش الاحتلال اليوم وبشكل متعمد طاقم قناة الجزيرة للمرة الرابعة على التوالي في جريمة مكتملة الأركان ومخالفة للقانون الدولي.
وتابع: أسفر استهداف اليوم عن إصابة الزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة، وإن ذلك يأتي في إطار ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية الفاضحة لجرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين.