کتائب القسام تعلن استهداف 100 آلیة عسکریة إسرائیلیة خلال معارک غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، الجمعة، استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية في محاور القتال في قطاع غزة، خلال الأيام الخمسة الأخيرة.