القسام تنشر مشاهد لمعارک خان یونس.. وأبو عبیدة: دمرنا 180 آلیة عسکریة إسرائیلیة خلال 10 أیام

ولأول مرة منذ نهاية الهدنة بداية الشهر الجاري، ظهر الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس في خطاب مسجل، أكد خلاله أن المقاومة نفذت عمليات نوعية كثيرة ضد “القوات الإسرائيلية الغازية”.

وتابع: “أسفرت عملياتنا عن عدد كبير من القتلى والإصابات في صفوف الاحتلال”.

وأضاف: “لن يستطيع أحد أن يأخذ الأسرى أحياء دون تفاوض ونزول عند شروط المقاومة”، مشيرا إلى أن “ما يحققه العدوان الصهيوني هو التدمير والقصف العشوائي”.

وقال أبو عبيدة إن “العدو (الإسرائيلي) فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع”.

ولفت أن مقاتلي القسام “تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة”.

وقال متحدث القسام في كلمته المسجلة إن “الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقيتنا وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا”.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي “لا يزال يتلقى منا الضربات والقادم أعظم”.

وتابع: “نفذنا عددا كبيرا من العمليات النوعية بين مهاجمة القوات الراجلة والقنص وتفجير الألغام”.