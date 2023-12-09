القوات المسلحة الیمنیة تمنع السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائیلیة من المرور في البحرین العربي والأحمر

وفي بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قال: "بعدَ نجاحِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى في فرضِ قرارِها منعَ السُّفُنِ الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي ونتيجةً لاستمرارِ العدوِّ الصهيونيِّ في ارتكابِ المجازرِ المروعةِ وحربِ الإبادةِ الجماعيةِ والحصارِ بحقِّ إخوانِنا في غزة"، فإن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تعلنُ عن منعِ مرورِ السُّفُنِ المتجهةِ إلى الكيانِ الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ، إذا لم يدخلْ لقطاعِ غزةَ حاجتُهُ من الغذاءِ والدواء، وستصبحُ هدفًا مشروعًا لقواتِنا المسلحة".

كما، حذرت جميعَ السُّفُنِ والشركاتِ من التعاملِ مع الموانئِ الإسرائيلية، وذلك حرصًا على سلامةِ الملاحةِ البحريةِ.

وأكدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ في بيانها حرصَها الكاملَ على استمرارِ حركةِ التجارةِ العالميةِ عبرَ البحرينِ الأحمرِ والعربي للسُّفُنِ كافة وللدولِ كافة عدا السُّفُنِ المرتبطةِ بالإسرائيلي أو التي سوفَ تقومُ بنقلِ بضائعَ إلى الموانئِ الإسرائيلية.

وشدَّدت القوات المسلحة اليمنية على أنَّها "سوفَ تقومُ بتطبيقِ هذا القرارِ من لحظةِ إعلانِ هذا البيان".

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