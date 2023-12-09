"بینهم 2000 معاق".. 5 آلاف جندي إسرائیلي أصیبوا منذ 7 أکتوبر

وقالت الصحيفة: إن "الأرقام التراكمية منذ 7 أكتوبر هي أرقام فلكية: أكثر من 5 آلاف جندي جريح وصلوا إلى المستشفيات، وأكثر من ألفين تم الاعتراف بهم رسمياً على أنهم معاقون في الجيش الإسرائيلي وتم استقبالهم من قبل وزارة الدفاع".

وأضافت أن من بين هؤلاء الجنود أيضاً "ألف جريح من الجنود النظاميين، لذلك يتم توفير الرعاية لهم من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي".

ولم توضح الصحيفة ما إذا كان بقية الجنود الجرحى جنوداً نظاميين أم لا.

ونقلت الصحيفة عن "ليمور لوريا"، رئيسة قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية قولها: "لم نمر قط بأي شيء مماثل لهذا. أكثر من 58% من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون من إصابات خطيرة في اليدين والقدمين، بما في ذلك تلك التي تتطلب عمليات بتر".

ولفتت لوريا إلى أن حوالي 12% من هذه الإصابات عبارة عن إصابات داخلية؛ تشمل الطحال والكلى وتمزق الأعضاء الداخلية، بالإضافة إلى إصابات في الرأس والعين.

وأضافت أن هناك "حوالي 7% مصابون نفسياً، وهو رقم نعلم أنه سيرتفع بشدة، لأن الافتراض هو أن كل جسد مصاب هو أيضاً مصاب نفسياً، وأيضاً لأن الإصابات النفسية يتم اكتشافها دائماً بعد أشهر أو أكثر من الحرب".

يشار إلى أن حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي بلغت 420، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

ووسعت قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة عمليتها البرية لتشمل منطقة الجنوب، تحديداً خانيونس، تزامناً مع غارات جوية عنيفة يواصل طيران الاحتلال شنها على مباني المدينة التي نزح إليها مئات الآلاف من شمال القطاع المدمر.

وخلفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، 17 ألفاً و487 شهيداً، و46 ألف جريح، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

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