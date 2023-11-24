بدء سریان الهدنة الإنسانیة في قطاع غزة لمدة 4 أیام

وتم التوصل إلى الهدنة الإنسانية بموجب اتفاق بين إسرائيل وحركة “حماس” بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وكان متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أعلن، الخميس، أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة “ستبدأ الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 تغ)”.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين (في قطاع غزة) حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة (بالتوقيت المحلي)”، مؤكدا “اكتمال الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتبادل قوائم بأسماء من سيفرج عنهم في اليوم الأول”.

وأوضح أنه “سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن المدنيين على مدار 4 أيام قابلة للتمديد، وستتكون الدفعة الأولى من 13 من النساء والأطفال”، دون الكشف عن عدد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال اليوم الأول من الهدنة.

وفي السياق، أوضح الأنصاري أن “الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءا كاملا من عملية تسليم الرهائن”.

بدورها، أكدت حركة “حماس” في بيان الخميس، أنه سيتم خلال أيام الهدنة “إدخال يوميا 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، وإدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق القطاع”.

وفجر الأربعاء، أعلنت الدوحة التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين إسرائيل و”حماس”.

ولدى “حماس” نحو 239 إسرائيليًا أسرتهم في 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، خلال هجوم نفذته على مستوطنات “غلاف غزة”، فيما تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 200 طفل و78 سيدة ومئات المرضى والجرحى.

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