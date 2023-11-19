صنعاء تعلن احتجاز سفینة إسرائیلیة فی البحر الأحمر

وقال سريع في بيان مساء الأحد: “نؤكد استمرارنا في عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل حتى وقف العدوان في غزة والضفة”، مضيفا: “كل سفن العدو الإسرائيلي هي أهداف مشروعة”.

وكانت قناة الميادين اللبنانية قالت، الأحد، إن “القوات البحرية اليمنية” نجحت في احتجاز سفينة إسرائيلية في أعماق البحر الأحمر.

وتابعت القناة أن 52 شخصاً كانوا على متن السفينة الإسرائيلية جرى احتجازهم، “وهم حالياً قيد التحقيق معهم والتثبت من جنسياتهم من قبل الأجهزة اليمنية المعنية”.

وأكد مصدر رسمي يمني للقناة نبأ “أسر سفينة إسرائيلية”.

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