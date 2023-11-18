150 شهیدا في مجزرة جدیدة للاحتلال في مدرسة الفاخورة للنازحین

وتداول مغردون عبر وسائل التواصل مقاطع فيديو لعشرات الجثث لشهداء في مختلف أنحاء المدرسة.

وأفاد تقرير فلسطيني باستشهاد أكثر من 150 نازحا في المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مدرسة تابعة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تؤوي نازحين.

وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم إن “أكثر من 150 شهيدًا سقطوا في مجزرة بشعة ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم في مدرسة الفاخورة، بمخيم جباليا، التي تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة”.

وأظهرت الصور جثثا ملقاة على الأرض، حيث يتضح أن قصفا إسرائيليا استهدفهم عندما كانوا نائمين، بحسب الوكالة.

وكانت المدرسة نفسها شهدت مجزرة في الرابع من الشهر الجاري سقط فيها عدد كبير من الشهداء من النازحين.

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