جیش الاحتلال یقتحم مجمع "الشفاء" ویقول إنه یقوم بعملیة فی "جزء معین" منه

ويأتي إعلان الجيش الإسرائيلي عقب إعلان وزارة الصحة في غزة بأن الجيش أبلغ إدارة المجمع الطبي بشكل رسمي أنه سيقتحمه الليلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان على منصة “إكس”: “في هذه الساعة تعمل قوات جيش الدفاع ضد منظمة حماس في جزء معين من مجمع الشفاء الطبي حيث تستند هذه العملية إلى معلومات استخبارية وحاجة عملياتية”، دون مزيد من التفاصيل.

و زعم أدرعي “لقد سبقت العملية جهود لإخلاء المستشفى من المرضى والنازحين شملت أيضًا فتح ممر تنقل خاص من داخله”.

وتابع: “كما تم إبلاغ إدارة المستشفى مسبقًا عن توقيف الدخول إلى المجمع”.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية د.أشرف القدرة في تصريحات صحفية على قناة الجزيرة، إن “الجيش الإسرائيلي اتصل على إدارة المجمع وأبلغها أنه سيقوم باقتحامه خلال الدقائق القادمة”.

وأضاف: “الاحتلال تواصل معنا عبر الهاتف وطالبنا بعدم الاقتراب من نوافذ أو أبواب مشفى الشفاء”.

استمع إلى المحادثة التي أبلغ خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة في غزة نيته اقتحام مجمع الشفاء الطبي#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ugJtiNhaXz

— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 15, 2023

وأكد مدير عام مستشفيات غزة الدكتور محمد زقوت أنه لم تطلق رصاصة واحدة من داخل مجمع الشفاء أثناء اقتحامه من قبل الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء.

وقال الدكتور زقوت في بيان صحافي عبر قناة الجزيرة، الأربعاء، “لم تطلق رصاصة واحدة من داخل المستشفى خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال للمجمع”.

وأضاف: “قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء ودخلت قسم الطوارئ وتقوم الآن بالتفتيش في قبو المستشفى”.

وتابع: “الاحتلال أطلق النار على من خرج من الممر الذي زعم أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء”.

وأردف: “جيش الاحتلال كان يعتقد أن دخول جنوده مجمع الشفاء سيكون نصرا له، لكنه لم يجد أي دليل على وجود المقاومة”.

وأوضح أنهم أبلغوا مندوبة الصليب الأحمر بأن “جيش الاحتلال اقتحم مجمع الشفاء الطبي”.

وأفاد شهود عيان من داخل المجمع، أن “اشتباكات عنيفة وصوت إطلاق نار مكثف يسمع دويه في محيط المستشفى بشكل قريب جدا من البوابات”.

وأوضحوا أن “1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 7 آلاف نازح موجودون داخل الشفاء الآن”.

صحة غزة للجزيرة: الاحتلال سيقتحم مجمع الشفاء في الدقائق المقبلة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/mFURNoDNVT

— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 14, 2023

وأوضح القدرة، أن حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية في داخل المستشفى.

"الله أكبر.. الله أكبر".. مدير عام الصحة في #غزة يكبّر بعد قصف يستهدف #مستشفى_الشفاء واشتباكات في محيطه خلال اتصال مع #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/hYqRLvsmsL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 14, 2023

وحملت “حماس” إسرائيل والرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية الكاملة عن اقتحام القوات الإسرائيلية لمستشفى الشفاء في غزة.

وقالت في بيان إن “تبني البيت الأبيض لرواية إسرائيل بأن الحركة تستخدم مجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية كان بمثابة الضوء الأخضر للاقتحام”.

وأعلن البيت الأبيض ليل الثلاثاء تعليقاً على بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة أنّه “يجب حماية المستشفيات والمرضى”.

وقال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان مقتضب “لن نعلّق بالتفصيل على العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية. كما قلنا من قبل، نحن لا نؤيّد قصف مستشفى من الجوّ، ولا نريد أن نرى تبادلاً لإطلاق النار يحصل داخل مستشفى يجد فيه أبرياء وأناس لا حول لهم ومرضى يبحثون عن الرعاية الصحية التي يستحقّون، أنفسهم عالقين في مرمى النيران. يجب حماية المستشفيات والمرضى”.

ويأتي هذا بعدما اتهمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، حركة “حماس” باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لتنفيذ عمليات عسكرية، وخصوصاً مستشفى الشفاء الذي يستمر حوله القتال العنيف.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” تستخدمان “مركز قيادة ومراقبة انطلاقاً من مستشفى الشفاء” في قطاع غزة.

وأضاف كيربي أن “حماس” و”الجهاد” تستخدمان “بعض المستشفيات في قطاع غزة، بما فيها مستشفى الشفاء. وهناك أنفاق تحته لإخفاء ودعم عملياتهما العسكرية ولاحتجاز رهائن“.

وقال أيضاً: “لا نؤيد ضربات جوية على مستشفى، ولا نريد تبادلاً للنيران في مستشفى، حيث يحاول أناس أبرياء وعزّل ومرضى تلقي العلاج”.

من جهته، أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تطلب “إجلاء المرضى في شكل آمن”، وتؤيد أن يتولى طرف ثالث هذه العملية.

ولا يزال آلاف المدنيين محتجزين داخل مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة، في وضع وصفته الأمم المتحدة بأنه “مروع”.

وقد أدانت حركة “حماس” تبنّي الولايات المتحدة “أكاذيب الاحتلال” الإسرائيلي حول استخدام الحركة “المستشفيات (في قطاع غزة) لإخفاء جنود الاحتلال الأسرى أو مراكز للقيادة والسيطرة”.

وقالت الحركة، في بيان، إن تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والبيت الأبيض في هذا الصدد “بمثابة ضوء أخضر أمريكي لارتكاب الاحتلال لمزيد من المجازر الوحشية بحق المستشفيات لتدمير القطاع الصحي والضغط على شعبنا لتهجيره من أرضه”.

وتابعت: “نجدّد دعوتنا للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتجوال والاطلاع على كافة المستشفيات للوقوف على كذب رواية الاحتلال وحليفته واشنطن التي تتحمل مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وتحاصر القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء بمدينة غزة، والتي تقول إنه يقع فوق مقر لمسلحي “حماس”. وأصبح المستشفى محط قلق دولي بسبب المخاوف من وقوع المدنيين داخله في مرمى النيران المتبادلة.

من داخل مجمع الشفاء.. المتحدث باسم وزارة الصحة يناشد القيادات العربية والمؤسسات الدولية عبر قناة الجزيرة لوقف كارثة قد تحدث مع اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء خلال الدقائق المقبلة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/SLMwD7pv4U — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 14, 2023

وتنفي “حماس” وجود مقاتلين، وتقول إن 650 مريضاً، وما بين خمسة إلى سبعة آلاف مدني آخرين محاصرون داخل زمام المستشفى تحت نيران مستمرة من القناصة وطائرات مسيرة. وتقول إن 40 مريضاً لقوا حتفهم في الأيام القليلة الماضية، من بينهم ثلاثة أطفال خدج بسبب انقطاع الكهرباء عن حضاناتهم.

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