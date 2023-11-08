40 ألف شهید وجریح ومفقود جراء العدوان الإسرائیلي على غزة منذ 7 أکتوبر

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في المؤتمر الصحافي، مساء الثلاثاء: “منذ بدء العدوان ارتقى 10328 شهيداً، من بينهم 4237 طفلاً و2719 امرأة وفتاة و631 مسناً، وتسجيل بلاغات عن أكثر من 3 آلاف مفقود وإصابة 26 ألف مواطن”.

وأضاف: “سجلت الطواقم الحكومية ارتقاء 1021 مواطنا من سكان مدينة غزة وشمال القطاع الذين نزحوا إلى المناطق التي زعم الاحتلال بأنها آمنة جنوبي القطاع، كما ارتقى 49 صحافيا منذ بدء العدوان”.

وتابع “ارتقاء 192 من الكوادر الطبية والصحية و40 سيارة إسعاف دمرت، و113 مؤسسة صحية لحق بها أضرار بليغة وأخرج عن الخدمة 18 مستشفى و40 مركزا صحيا”.

وأشار سلامة إلى أن “الاحتلال ارتكب 1071 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى غالبيتهم نساء وأطفال، فيما نزح 1.5 مليون مواطن من منازلهم إلى مراكز الإيواء أو التجمعات أو الأقارب”.

وفي سياق متصل، نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته غارات وقصفا مكثفا، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، على مخيم الشاطئ ومحيط منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المنطقة الغربية.

وشهد حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل وشقق سكنية، ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

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