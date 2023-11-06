"العرب یدفعون الثمن الآن".. البرادعي یعلق على تهدید إسرائیل باستخدام النووي

وقال البرادعي في تدوينة له على موقع "إكس": "تهديد وزير إسرائيلي باستخدام السلاح النووي يثير الكثير من المواجع … جميع الدول العربية كانت تعلم يقينا أن إسرائيل تمتلك السلاح النووي منذ الستينات … ومع ذلك انضمت كلها واحدة بعد الأخرى الى اتفاقية منع الانتشار النووي دون ان تشترط انضمام إسرائيل والتخلي عن ترسانتها النووية".

وتابع البرادعي: "كم من الأخطاء الجسيمة ارتكبت على حساب الأمن القومي العربي ندفع ثمنها الآن".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن إيقاف وزير التراث عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مسمى، على خلفية تصريحه بشأن إمكانية "قصف غزة بالقنابل النووية".

من جانبه تراجع إلياهو عن كلامه بعد العاصفة التي أحدثها، وكتب عبر شبكة "إكس": "من الواضح لأي شخص عاقل أن العبارة المتعلقة بالنووي كانت مجازية. لكننا بالتأكيد بحاجة إلى رد قوي وغير متناسب على الإرهاب، الأمر الذي سيوضح للنازيين أن الإرهاب لا يستحق العناء. هذه هي الصيغة الوحيدة التي يمكن للدول الديمقراطية استخدامها للتعامل مع الإرهاب. وفي الوقت نفسه، من الواضح أن دولة إسرائيل ملزمة ببذل قصارى جهدها لإعادة المختطفين سالمين وآمنين".

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