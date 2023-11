بولیفیا تقطع العلاقات الدبلوماسیة مع الإحتلال.. وتشیلي وکولومبیا تستدعیان سفیریهما للتشاور

وقال مندوب بوليفيا في الأمم المتحدة إن إسرائيل مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبة المسؤولين عنها.

وقال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني في مؤتمر صحافي إنّ الحكومة “قرّرت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، رفضاً وإدانةً للهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يُشنّ في قطاع غزة”.

كما أعلنت وزيرة الرئاسة ماريا نيلا برادا أنّ لاباز بصدد إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة.

وقالت في المؤتمر الصحافي نفسه “نطالب بوضع حدّ للهجمات” في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنّ هذه الهجمات “تسبّبت حتى الآن بمقتل آلاف المدنيين وبتهجير قسري للفلسطينيين”.

BREAKING: Bolivia ends relations with Israel

Minister of the Presidency: “We are sending this official communication to the State of Israel, in which, as stated, we make known our decision as the Plurinational State of Bolivia to break diplomatic relations with Israel.” pic.twitter.com/bva4ohl5yl

— Kawsachun News (@KawsachunNews) October 31, 2023