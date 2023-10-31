‫القوات المسلحة الیمنیة تعلن إطلاق دفعة کبیرة من الصواریخ والطائرات المسیرة على أهداف کیان الإحتلال

وأضاف:” نحن ومن واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في #غزة كان لا بد للقوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وانتصاراً للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز”.

وتابع:” إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين”.

وأردف قائلا” القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي”.

وأكد العميد سريع” أن موقف شعبنا اليمني تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومبدئي، وأن للشعب الفلسطيني الحق الكامل في الدفاع عن النفس ونيل حقوقه المشروعة كاملة”.

وقال:” ما يزعزع المنطقة ويوسع من دائرة الصراع هو استمرار كيان العدو الصهيوني في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق أهالي قطاع غزة وكل فلسطين المحتلة”.

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