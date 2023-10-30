واشنطن: لا ندعم "حالیا" وقف إطلاق النار بین إسرائیل وحماس

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "لا نعتقد أن وقف إطلاق النار هو الصواب في الوقت الراهن"، مضيفا "لا ندعم وقف إطلاق النار حاليا".

وأعرب كيربي عن "ثقته" بأن عدد شاحنات المساعدات الانسانية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، سيصل الى نحو 100 يوميا خلال الأيام المقبلة.

وقال "المرحلة الأولى التي تحدثنا مع الإسرائيليين بشأنها هي محاولة (زيادة عدد الشاحنات) الى 100 يوميا… نحو واثقون من قدرتنا على بلوغ ذلك خلال الأيام المقبلة"، مشيرا الى أن نحو 45 شاحنة عبرت الأحد.

“We believe a ceasefire right now benefits Hamas.” — NSC’s John Kirby rejects ceasefire calls, but says what should be considered are “temporary localized humanitarian pauses to allow aid to get to specific populations and maybe even to help with the evacuation … to the south” pic.twitter.com/xG4CZSMF3n — The Recount (@therecount) October 30, 2023

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة أمس الأحد ليصل العدد الإجمالي للشاحنات التي دخلت القطاع إلى 150، مشيرة إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بتوصيل إمدادات الوقود الضرورية إلى غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر للصحافيين إن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الإسرائيلية مطلع هذا الأسبوع بضرورة عودة شبكات الاتصالات في غزة إلى العمل.

وقال المتحدث إن حركة حماس تقدمت بعدد من المطالب قبل أن تسمح للناس بمغادرة غزة بينما تعمل واشنطن على ضمان المرور الآمن للأمريكيين الذين يريدون المغادرة وتأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.

وأوضح ميلر “حماس طرحت عددا من المطالب قبل أن تسمح للناس بمغادرة غزة… تماما كما نعتقد أنه يتعين عليهم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين يحتجزونهم، نعتقد أنه يتعين عليهم… السماح بمغادرة جميع المواطنين الأمريكيين وغيرهم من المواطنين”.

Watch the Daily Press Briefing from the State Department: https://t.co/KheE9ayqt5 — Matthew Miller (@StateDeptSpox) October 30, 2023

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