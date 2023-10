واشنطن: لا ندعم "حالیا" وقف إطلاق النار بین إسرائیل وحماس

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "لا نعتقد أن وقف إطلاق النار هو الصواب في الوقت الراهن"، مضيفا "لا ندعم وقف إطلاق النار حاليا".

وأعرب كيربي عن "ثقته" بأن عدد شاحنات المساعدات الانسانية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، سيصل الى نحو 100 يوميا خلال الأيام المقبلة.

وقال "المرحلة الأولى التي تحدثنا مع الإسرائيليين بشأنها هي محاولة (زيادة عدد الشاحنات) الى 100 يوميا… نحو واثقون من قدرتنا على بلوغ ذلك خلال الأيام المقبلة"، مشيرا الى أن نحو 45 شاحنة عبرت الأحد.

“We believe a ceasefire right now benefits Hamas.”

— NSC’s John Kirby rejects ceasefire calls, but says what should be considered are “temporary localized humanitarian pauses to allow aid to get to specific populations and maybe even to help with the evacuation … to the south” pic.twitter.com/xG4CZSMF3n

