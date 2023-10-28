أول تعلیق من السیسي تعقیبا على دخول طائرات مسیرة الأجواء المصریة

وفيما يلي ملخص لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية مصرية بسقوط مقذوف على مدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء، في نطاق الجيش الثالث الميداني، على أرض صحراء، مما أدى إلى حدوث انفجار دون تسجيل خسائر بشرية.

ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي قال فيه المتحدث العسكري المصري إن "طائرة مسيّرة مجهولة الهوية" سقطت صباح الجمعة قرب مستشفى طابا في محافظة جنوب سيناء.

وأضاف: "حادث سقوط الطائرة المسيرة في طابا قيد التحقيق من الجهات المعنية"، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة طفيفة لـ6 أشخاص، تلقوا الإسعافات اللازمة وغادروا المستشفى.