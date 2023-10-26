توغل صهیوني داخل قطاع غزة لیلا لمهاجمة أهداف تابعة لحرکة حماس

وذكرت الإذاعة أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت غارة برية داخل قطاع غزة لمهاجمة أهداف تابعة لحركة "حماس".

وأشارت إلى أن التوغل البري الذي نفذته القوات الإسرائيلية الليلة الماضية هو الأكبر حتى اللحظة منذ انطلاق عملية "السيوف الحديدية" قبل نحو أسبوعين ردا على عملية "طوفان الأقصى".

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن "قوات الجيش بقيادة لواء غفعاتي نفذت عملية مداهمة مركزة الليلة الماضية في منطقة شمالي قطاع غزة من خلال الدبابات، وذلك كجزء من تهيئة الظروف في المنطقة تمهيدا للمراحل اللاحقة من القتال".

وجاء في بيان المتحدث: "في إطار النشاط رصدت القوات العديد من "المخربين " واستهدفتهم، ودمرت البنى التحتية الإرهابية، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع ونفذت أعمالا لتنظيم المنطقة، لقد غادرت القوات المنطقة بعد استكمال المهمة".