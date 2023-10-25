السید نصرالله یلتقی نخالة والعاروری… واستعراض للتطورات فی غزة والمواجهات القائمة عند ‏الحدود اللبنانیة مع فلسطین المحتلة

وحيث جرى ‌استعراض الأحداث الأخيرة في قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى ‌وما تلاها من تطورات على كل صعيد، وكذلك المواجهات القائمة عند ‌الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وجرى تقييم للمواقف المتخذة دوليًا ‌وإقليميًا وما يجب على أطراف محور المقاومة القيام به في هذه المرحلة ‌الحساسة لتحقيق انتصار حقيقي للمقاومة في غزة وفلسطين ووقف العدوان ‌الغادر والوحشي على شعبنا المظلوم والصامد في غزة وفي الضفة ‌الغربية وتمّ الاتفاق على مواصلة التنسيق والمتابعة الدائمة للتطورات ‌بشكل يومي ودائم.