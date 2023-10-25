السید نصرالله: لاعتماد تسمیة الشهداء الذین ارتقوا من ٧ تشرین الأول بالشهداء على طریق القدس

وفي ما يلي نص رسالة الأمين العام السيد حسن نصرالله:

بسم الله الرحمن الرحيم

جانب الاخوة المعنيين في الوحدات والمؤسسات الاعلامية في حزب الله حفظهم الله تعالى

السلام عليكم

انسجاماً مع حقيقة المعركة القائمة الآن مع العدو الصهيوني منذ ٧ تشرين الأول مع طوفان الأقصى وتأكيداً على هوية التضحيات التي تقدم في سبيل الله تعالى على حدودنا اللبنانية مع فلسطين المحتلة، يُرجى اعتماد تسمية الشهداء الذين ارتقوا من ٧ تشرين الأول بالشهداء على طريق القدس، والإعلان عن ارتقاء اي شهيد جديد بالشهيد على طريق القدس، في بيانات النعي او مسيرات التشييع أو مناسبات الذكرى أو ما شاكل ذلك.

أسأل الله تعالى أن يمن على جميع الشهداء رضوان الله عليهم بالقبول والرحمة وعلو الدرجات، وعلى عائلاتهم الشريفة بالصبر والاحتساب وعظيم الأجر والكرامة في الدنيا والآخرة.

في يوم الأربعاء ٢٥ تشرين الأول 2023